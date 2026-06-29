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Регион
29 июня, 10:32

СВР России заявила о желании наркокартелей получить доступ к оружию на Украине

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Латиноамериканские наркокартели проявляют интерес к доступу к украинскому чёрному рынку оружия. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным ведомства, украинские силовые структуры якобы способствуют росту транзита наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

Как утверждают в СВР, ключевым перевалочным пунктом на маршруте поставок становятся порты Одесской области. Далее наркотические вещества, по версии российской разведки, переправляются через Польшу, Молдавию и Румынию.

В сообщении также говорится, что для латиноамериканских преступных группировок представляет интерес возможность получения доступа к нелегальному рынку вооружений на Украине.

«Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому «черному рынку» оружия», — заявили в пресс-бюро СВР.

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Ранее Москва неоднократно указывала Вашингтону, что поставки вооружений Украине могут повлечь непредсказуемые последствия для безопасности. В МИД заявляли, что Россия расценивает такие конвои как законную военную цель.

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Дарья Денисова
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