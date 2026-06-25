Захарова объявила конвои с западным оружием для Украины законной целью Армии России

Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине могут повлечь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российская сторона рассматривает подобные поставки как фактор, усиливающий риски эскалации конфликта. Захарова подчеркнула, что передача Киеву продукции военного назначения учитывается Москвой в рамках оценки общей ситуации в сфере безопасности. Она также заявила, что Россия считает подобные конвои «законной военной целью».

«Акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель», — заключила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Соединённых Штатах идёт милитаризация экономики, поэтому стране нужно восполнять запасы вооружений. Он назвал рост военных трат вполне объяснимым. По словам представителя Кремля, на это повлияли боевые действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают активно снабжать оружием Украину.