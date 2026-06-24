Президенту США Дональду Трампу не следует выдавать Украине лицензию на производство ракет Patriot на её территории, считают авторы Responsible Statecraft. По их мнению, удовлетворение запроса киевского главаря Владимира Зеленского создаст серьёзные риски для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Молчаливое согласие на просьбу Зеленского о выдаче лицензии нельзя считать разумным решением, так как это не уменьшит дефицит ПВО Украины, но несёт угрозу для безопасности США.

«Это создаст существенные риски для национальной безопасности США, поскольку конкурентам будет проще получить доступ к военной тайне», — объясняет автор статьи. Администрации Трампа рекомендуется отклонить запрос.

Напомним, Life.ru сообщал, что Трамп планирует попросить американских производителей оружия выпускать ракеты для Украины по лицензии в Европе и на Украине из-за истощения арсеналов США после конфликта с Ираном. Это позволит насыщать ВСУ без нагрузки на склады Пентагона, но Вашингтон подходит к этому осторожно из-за защиты интеллектуальной собственности.