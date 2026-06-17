Страны «Большой семёрки» запустят на украинской территории лицензионный выпуск дальнобойных ракет и зенитных комплексов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Мы будем производить по лицензии не только системы противовоздушной обороны, но и средства для нанесения ударов вглубь, то есть ракеты большой дальности», — приводит агентство слова собеседника, сказанные во время саммита G7 во Франции.

Участники объединения выразили готовность изучить возможность предоставления Киеву лицензий, необходимых для наращивания собственного военного производства. Конкретный перечень оружия, чей выпуск будет освоен на Украине, в заявлении не приводится.

Отдельно была затронута тема энергетической стабильности. Лидеры G7 подчеркнули намерение усилить санкционное давление на российский нефтегазовый сектор. Вместе с тем в Москве неоднократно указывали, что поставки вооружений киевскому режиму лишь способствуют затягиванию боевых действий.

Ранее немецкая газета Junge Welt выпустила материал, в котором заявила, что политика стран G7 способна спровоцировать дальнейшее обострение ситуации вплоть до полномасштабной войны в Европе. Издание предупреждает, что украинский конфликт в любой момент рискует перерасти в более крупное противостояние. Толчком к этому, по мнению авторов, может стать новая атака киевского режима на стратегические российские объекты.