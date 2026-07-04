Украина запустила платную вербовку иностранных наёмников в ВСУ

Правительство Украины утвердило новые процедуры приёма иностранных добровольцев на службу в ВСУ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своих соцсетях.

Согласно новым правилам, сопровождением кандидатов займутся компании, включённые в специальный перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. Они будут собирать документы и подавать их на рассмотрение. Для включения в список такие компании должны соответствовать установленным требованиям и внести 5 млн гривен (около 8,6 млн рублей) в качестве «страхового» взноса на случай нарушений условий договора.

После проверки на наличие санкционных ограничений и возможных связей с Россией, организации получат право заниматься оформлением кандидатов, страхованием и сопровождением процедуры. Стоимость услуг для одного человека составит около 300 тыс. гривен (примерно 500 тыс. рублей), при этом оплата будет происходить поэтапно.

Власти заявляют, что новый механизм должен сделать процесс более прозрачным и эффективным. Также подчёркивается задача расширить участие иностранцев в армии, в том числе в пехотных и штурмовых подразделениях, вплоть до значительной доли личного состава.

Ранее Life.ru писал, что погибших грузинских наёмников ВСУ будут хоронить на Украине. Согласно новым условиям, родственники погибшего в течение десяти лет не смогут требовать перезахоронения останков на родине — в Грузии.