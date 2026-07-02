В новые контракты грузинских наёмников, воюющих в составе ВСУ, начали включать пункт о захоронении на территории Украины в случае их гибели. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

Согласно новым условиям, родственники погибшего в течение десяти лет не смогут требовать перезахоронения останков на родине — в Грузии. Источник уточнил, что на практике украинская сторона применяла этот подход с самого начала специальной военной операции, однако теперь соответствующая формулировка закрепляется документально.

Ранее группа испаноязычных наёмников, привлечённая ВСУ для удержания позиций в Харьковской области, частично отказалась выполнять поставленные задачи и покинула подразделение. На участке фронта в районе Петро-Ивановки украинское командование задействовало иностранных бойцов, владеющих испанским языком. Эти формирования были переброшены на Великобурлукское направление для удержания населённого пункта.