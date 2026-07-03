В ДНР женщина два месяца прятала раненого бойца РФ в подвале от обстрелов ВСУ

Мирная жительница города Родинское Наталья пережила месяцы ада под обстрелами украинских формирований. В интервью она рассказала, как вместе с соседями прятала в подвале раненого российского военного Алексея Зенина и как потом выбиралась из разрушенного города по минным полям.

Последние месяцы перед эвакуацией Наталья провела в подвале полуразрушенной многоэтажки. В противоположном крыле того же дома квартировали солдаты ВСУ. Каждую ночь они забрасывали убежище мирных жителей минами. Бетонные плиты обрушивались вниз, за месяц под завалами погибли 11 человек. Город, по словам женщины, превратился в пустыню.

В ноябре 2025 года к ним в укрытие пришёл тяжелораненый российский военнослужащий Алексей Зенин со сквозным ранением руки. Жители не выдали его: обработали рану, переодели в гражданское и два месяца укрывали от украинских солдат, находившихся буквально за стеной. Когда оставаться в том подвале стало невозможно, бойца перевели к Наталье.

В новом убежище Зенин провёл несколько дней. В разговоре с RT женщина вспоминает, как они тихо беседовали по вечерам, чтобы никто не услышал.

В ночь на 26 января солдаты ВСУ подорвали и этот подвал. Зенина и подругу Натальи завалило насмерть. У Алексея остались двое детей и большие планы. Саму женщину спасло то, что плиты придавили её лишь по грудь. Её откопали и перенесли в другое место. Спустя сутки один из спасителей погиб под новым обвалом.

Шестеро выживших решились на отчаянный шаг — выход по минному полю. Кругом были разбросаны «лепестки», идти приходилось след в след. За спинами рвались снаряды, гибли люди. До точки эвакуации группа преодолела около 15 километров, сбившись с пути, но добравшись до посёлка Новоэкономическое.

Там их встретили российские военные. Наталья со слезами вспоминает, как их окружили теплом, принесли полмешка провизии.

«Дай Бог им всем выжить», — сказала она.

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