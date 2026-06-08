18-летняя жительница Башкирии ушла на СВО после работы с гумконвоем

Жительница Башкирии в 18 лет заключила военный контракт и отправилась в зону спецоперации. Об этом сообщает kp.ru.

Год назад девушка сопровождала один из гуманитарных конвоев, направлявшихся на передовую. Разговор с бойцами подтолкнул её к решению подписать соглашение. На фронте требовались люди, умеющие оказывать первую медицинскую помощь.

Девушка окончила специальные курсы в подразделении и стала стрелком-санитаром. Полгода она провела в зоне боевых действий. После расформирования части уроженка Башкирии вернулась домой, но продолжила помогать военным — теперь собирает гуманитарные грузы.

А ранее Life.ru рассказывал, что жительница России ушла на СВО вслед за мужем, чтобы стать военным медиком. Первое время после отъезда супруга женщина оставалась дома с новорождённой дочкой в декрете. Решающим моментом стал звонок мужа с одной лаконичной фразой.