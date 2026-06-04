Студент из Челябинска ушёл на СВО вслед за отцом и стал техником-сапёром

23-летний студент Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Денис Мавлютов подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Там уже служил его отец. Об этом сообщает URA.ru.

Молодой человек воюет в составе расчёта FPV-дронов в должности техника-сапёра. Он взял академический отпуск в вузе, но продолжает общаться с одногруппниками по видеосвязи.

«Я приехал в подразделение и знал, что отец рядом со мной. Я отпросился к командиру, чтобы сходить к нему. Когда пришёл, он увидел меня. Сначала он обрадовался, но спросил, что я здесь делаю», — рассказал боец.

По данным Министерства обороны, парень специально прибыл в тыловой район, чтобы пообщаться с сокурсниками через телемост. Он сообщил им, что собирает инженерные боеприпасы и готовит дроны к боевой работе. Контракт Денис заключил на год, но продлевал его уже несколько раз. В университете он также оформляет продление академического отпуска.

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