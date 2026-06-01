30 лет служил в церкви, ушел на СВО рядовым, а затем стал чиновником: история бойца из Курганской области

Житель Курганской области Алексей Новоселов отправился в зону спецоперации после 30 лет церковного служения. Но о своем прошлом сослуживцам он рассказывать не стал — мужчина объяснил, что сознательно отказался от роли духовного наставника. По его словам, он хотел быть «просто солдатом» и проходить через те же испытания, что и остальные.

«Чтобы не было какого-то особенного отношения: нары в землянках и подвалах — значит, нары, обстрелы — значит, обстрелы», — рассказал Новоселов ТАСС.

Решение отправиться на передовую он принял в 2023 году после тяжелого диагноза. Врачи дали неблагоприятный прогноз, и после разговора с супругой мужчина решил принести пользу в зоне боевых действий. Даже своим четырем сыновьям он долго не сообщал о планах. Все это время Новоселов служил в штурмовых подразделениях.

За время участия в боях он дважды получил ранения. Первое — под Артемовском во время минометного обстрела, второе — при атаке FPV-дрона под Часовым Яром в 2025 году.

Кроме службы, мужчина вместе с товарищами спасал церковные святыни. Под огнем они выносили из подвалов иконы и облачения.

Новоселов награжден медалью «За отвагу» и другими знаками отличия. После возвращения с СВО губернатор Вадим Шумков, который был знаком с историей бойца, предложил ветерану поступить на муниципальную службу. И с 2025 года Новоселов возглавляет Щучанский округ Курганской области.

