Боец СВО из Бурятии стал первым в России полным кавалером Георгиевского креста

Военнослужащий из Бурятии Николай Куменов стал первым в новейшей истории полным кавалером Георгиевского креста. Президент России Владимир Путин лично вручил ему эту высокую награду, а также Георгиевский крест I степени сержанту Евгению Рочеву. Глава Бурятии Алексей Цыденов не скрывает своей гордости за «простого парня», который добровольно отправился на СВО в 2022 году, и от всего сердца поздравляет Николая с этим выдающимся достижением.

«Огромная гордость за нашего простого парня, который ушёл добровольцем на СВО в 2022 году. Поздравляем от всей души!» — написал в своих соцсетях Цыденов.

Уроженец Кяхтинского района Николай Куменов, начав службу по полугодовому контракту с Минобороны в 2022 году, продлил его на пять лет. Командир разведвзвода 37-й отдельной мотострелковой бригады, он ранее был отмечен Георгиевскими крестами IV, III и II степеней за успешные штурмы, пленение противника и отражение атак.

А ранее кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Олег Джафаров был назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области. На новой должности он будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией.