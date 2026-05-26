Свыше 90 бойцов казачьей бригады «Терек» получили почётные награды за службу

В расположении разведывательной бригады «Терек» прошла торжественная церемония награждения отличившихся военнослужащих. Почётных знаков удостоились более девяноста человек из всех подразделений соединения, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Наградные медали. Фото © Telegram / Всероссийское Казачье Общество

Награды вручали по поручению атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова. Среди прибывших на церемонию — врио атамана Уссурийского казачьего войска Евгений Процевский и офицеры штаба Всероссийского казачьего общества.

Бойцов отметили за отвагу на передовых позициях, выполнение всех поставленных задач и защиту Отечества вместе с православной верой. Торжественное событие открыл священник бригады иерей Алексий Барышев — он провёл молитву.

Самой массовой наградой стала медаль «Казачья доблесть». Во Всероссийском казачьем обществе эту награду считают одной из самых почитаемых — ею удостаиваются казаки, проявившие мужество и самоотверженность при выполнении задач на поле боя.

А в минувший четверг президент России Владимир Путин провёл церемония вручения государственных наград в Кремле. Среди отмеченных знаками отличия Герои России и участники спецоперации, космонавты, а также народные артисты Надежда Бабкина с Юрием Антоновым, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. В списке награждённых также подполковник Иван Берестовский (Герой России), зампред правительства ДНР Илья Емельянов, космонавты Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин, командир разведвзвода Николай Куменов и командир танка Евгений Рочев.