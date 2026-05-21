Путин вручает награды героям СВО, космонавтам и деятелям культуры в Кремле
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Среди поощраемых — герои СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
Среди награждаемых также Герой России, подполковник Иван Берестовский, зампред правительства ДНР Илья Емельянов, космонавты Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин, командир разведвзвода Николай Куменов и командир танка Евгений Рочев.
Ордена «За заслуги перед Отечеством»:
- I степени — Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Константин Эрнст, а также гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
- II степени — хирург Амиран Ревишвили и академик Владимир Стародубов.
- III степени — гендиректор «КомплексПрома» Ринат Халиков.
- IV степени — Аскольд Запашный, офтальмолог Владимир Нероев и физик Григорий Трубников.
Герои Труда:
- Фёдор Булдыжов, Игорь Вильнит, Виталий Игнатенко, Татьяна Кожевникова, Георгий Свид.
Другие награды:
- Многодетная мать Ольга Лобова — «Мать-героиня».
- Президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов — орден Андрея Первозванного.
- Рабочие и волонтёры — ордена «За доблестный труд», Почёта, Дружбы, Пирогова, а также знак отличия за наставничество (Михаил Рахлин).
