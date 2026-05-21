Путин вручает награды героям СВО, космонавтам и деятелям культуры в Кремле

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Среди поощраемых — герои СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Среди награждаемых также Герой России, подполковник Иван Берестовский, зампред правительства ДНР Илья Емельянов, космонавты Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин, командир разведвзвода Николай Куменов и командир танка Евгений Рочев.

Ордена «За заслуги перед Отечеством»: I степени — Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Константин Эрнст, а также гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

II степени — хирург Амиран Ревишвили и академик Владимир Стародубов.

III степени — гендиректор «КомплексПрома» Ринат Халиков.

IV степени — Аскольд Запашный, офтальмолог Владимир Нероев и физик Григорий Трубников.

Герои Труда: Фёдор Булдыжов, Игорь Вильнит, Виталий Игнатенко, Татьяна Кожевникова, Георгий Свид.

Другие награды: Многодетная мать Ольга Лобова — «Мать-героиня».

Президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов — орден Андрея Первозванного.

Рабочие и волонтёры — ордена «За доблестный труд», Почёта, Дружбы, Пирогова, а также знак отличия за наставничество (Михаил Рахлин).

