Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 14:07

Путин вручает награды героям СВО, космонавтам и деятелям культуры в Кремле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Среди поощраемых — герои СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Среди награждаемых также Герой России, подполковник Иван Берестовский, зампред правительства ДНР Илья Емельянов, космонавты Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин, командир разведвзвода Николай Куменов и командир танка Евгений Рочев.

Ордена «За заслуги перед Отечеством»:

  • I степени — Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Константин Эрнст, а также гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
  • II степени — хирург Амиран Ревишвили и академик Владимир Стародубов.
  • III степени — гендиректор «КомплексПрома» Ринат Халиков.
  • IV степени — Аскольд Запашный, офтальмолог Владимир Нероев и физик Григорий Трубников.

Герои Труда:

  • Фёдор Булдыжов, Игорь Вильнит, Виталий Игнатенко, Татьяна Кожевникова, Георгий Свид.

Другие награды:

  • Многодетная мать Ольга Лобова — «Мать-героиня».
  • Президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов — орден Андрея Первозванного.
  • Рабочие и волонтёры — ордена «За доблестный труд», Почёта, Дружбы, Пирогова, а также знак отличия за наставничество (Михаил Рахлин).
Путин назвал ядерное оружие исключительной мерой
Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели совместную тренировку ядерных сил двух стран — по видеосвязи.

Наталья Афонина
