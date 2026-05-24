В зоне СВО вручили награды мотострелкам группировки войск «Запад»

На Краснолиманском направлении состоялось награждение военнослужащих 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Бойцам вручили государственные и ведомственные медали за проявленные действия при выполнении боевых задач. Среди наград — «За храбрость» II степени и ведомственные знаки отличия «За воинскую доблесть» II степени. Церемония прошла в расположении подразделения. Награждение провёл командир полка полковник Юсиф Меликов.

Ранее в современной России впервые вручили Георгиевский крест «За храбрость» первой степени. Награду от президента получили российские военнослужащие Николай Куменов и Евгений Рочев, которые проявили исключительное мужество в ходе СВО. В РФ впервые появились полные кавалеры восстановленной награды.