В зоне СВО вручили награды мотострелкам группировки войск «Запад»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
На Краснолиманском направлении состоялось награждение военнослужащих 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Бойцам вручили государственные и ведомственные медали за проявленные действия при выполнении боевых задач. Среди наград — «За храбрость» II степени и ведомственные знаки отличия «За воинскую доблесть» II степени. Церемония прошла в расположении подразделения. Награждение провёл командир полка полковник Юсиф Меликов.
Ранее в современной России впервые вручили Георгиевский крест «За храбрость» первой степени. Награду от президента получили российские военнослужащие Николай Куменов и Евгений Рочев, которые проявили исключительное мужество в ходе СВО. В РФ впервые появились полные кавалеры восстановленной награды.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.