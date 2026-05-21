В России появились первые полные кавалеры Георгиевских крестов — это танкист и разведчик

В современной России впервые вручили Георгиевский крест «За храбрость» первой степени. Об этом Владимир Путин заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Награду от президента получили российские военнослужащие Николай Куменов и Евгений Рочев, которые проявили исключительное мужество в ходе СВО.

«Знак отличия — Георгиевский крест первой степени — вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву», — отметил Путин.

Таким образом, в России впервые появились полные кавалеры восстановленной награды. Евгений Рочев служит командиром танка в 126-м мотострелковом полку. До участия в спецоперации проходил контрактную службу в Ленинградской и Мурманской областях. В боях, по данным, он уничтожил восемь огневых точек и два миномёта ВСУ, что позволило обеспечить продвижение штурмовых групп. Ранее был награждён медалью «За боевые отличия» и Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.

Николай Куменов — командир разведывательного взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады. Летом 2022 года добровольно отправился в зону спецоперации, заключив контракт сначала на полгода, затем продлив его на пять лет. Участвовал в штурмах опорных пунктов, взятии пленных и отражении атак, за что также был награждён Георгиевскими крестами IV, III и II степеней.

Ранее Владимир Путин вручил государственные награды деятелям культуры, искусства и медиасферы. Юрий Антонов и Надежда Бабкина были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный получил орден IV степени, а Константин Эрнст — орден «За доблестный труд».