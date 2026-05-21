21 мая, 14:28

Путин в Кремле вручил госнаграды Антонову, Эрнсту и Бабкиной

Обложка © эрнст/юрий антонов/ бабкина ТАСС / Ольга Зиновская, Сергей Елагин/Бизнес Online, Павел Селезнев

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды ряду деятелей культуры, искусства и медиасферы, а также военнослужащим — участникам СВО. Церемония проходит в Кремле.

Так, Юрий Антонов и Надежда Бабкина были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный получил орден IV степени. Константин Эрнст был награждён орденом «За доблестный труд».

Ранее Life.ru рассказывал, что музыканту и продюсеру Максиму Фадееву вручили награду от президента России Владимира Путина, но тот не смог её принять из-за болезни. При этом указ был подписан главой государства ещё в 2022 году, но всё это время артист не приезжал на церемонию из-за агорафобии.

