Путин в Кремле вручил госнаграды Антонову, Эрнсту и Бабкиной
Обложка © эрнст/юрий антонов/ бабкина ТАСС / Ольга Зиновская, Сергей Елагин/Бизнес Online, Павел Селезнев
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды ряду деятелей культуры, искусства и медиасферы, а также военнослужащим — участникам СВО. Церемония проходит в Кремле.
Так, Юрий Антонов и Надежда Бабкина были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный получил орден IV степени. Константин Эрнст был награждён орденом «За доблестный труд».
Ранее Life.ru рассказывал, что музыканту и продюсеру Максиму Фадееву вручили награду от президента России Владимира Путина, но тот не смог её принять из-за болезни. При этом указ был подписан главой государства ещё в 2022 году, но всё это время артист не приезжал на церемонию из-за агорафобии.
