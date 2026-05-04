День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 20:26

Фадееву вручили награду от Путина, которую он не смог получить из-за болезни

Обложка © АГН «Москва» / Никеричев Андрей

Обложка © АГН «Москва» / Никеричев Андрей

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что спустя три года после подписания указа президентом России Владимиром Путиным он наконец получил почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». О своей награде он рассказал в Telegram-канале.

Фадееву вручили награду от Путина, которую он не смог получить из-за болезни. Фото © Telegram / Максим Фадеев

Фадееву вручили награду от Путина, которую он не смог получить из-за болезни. Фото © Telegram / Максим Фадеев

В конце 2022 года глава государства подписал указ о присвоении Фадееву этого звания. Однако, как пояснил сам продюсер, долгое время он не мог присутствовать на торжественной церемонии вручения.

«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся её победить, но пока не смог», — написал Фадеев.

Он поблагодарил администрацию президента за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения. Таким образом, звание нашло своего обладателя спустя годы, несмотря на личные обстоятельства музыканта.

Цискаридзе потрясён работой Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова
Цискаридзе потрясён работой Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова

Ранее сообщалось, что в возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Галина Ненашева. О смерти певицы проинформировал телеведущий Андрей Малахов. Он отметил, что Ненашева являлась лауреатом фестиваля «Песня года» и ряда международных конкурсов. Телеведущий подчеркнул её вклад в развитие отечественной эстрады. По его словам, артистка оставила след в сердцах миллионов слушателей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Максим Фадеев
  • Путин
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar