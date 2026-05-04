Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что спустя три года после подписания указа президентом России Владимиром Путиным он наконец получил почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». О своей награде он рассказал в Telegram-канале.

Фадееву вручили награду от Путина, которую он не смог получить из-за болезни.

В конце 2022 года глава государства подписал указ о присвоении Фадееву этого звания. Однако, как пояснил сам продюсер, долгое время он не мог присутствовать на торжественной церемонии вручения.

«Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна — моя агорафобия. Надеялся её победить, но пока не смог», — написал Фадеев.

Он поблагодарил администрацию президента за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения. Таким образом, звание нашло своего обладателя спустя годы, несмотря на личные обстоятельства музыканта.

