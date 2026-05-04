Не стало легенды: Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Ненашева

В возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Галина Ненашева. О смерти певицы проинформировал телеведущий Андрей Малахов в своём телеграм-канале.

Малахов отметил, что Ненашева являлась лауреатом фестиваля «Песня года» и ряда международных конкурсов. Телеведущий подчеркнул её вклад в развитие отечественной эстрады. По его словам, артистка оставила след в сердцах миллионов слушателей. Он также уточнил, что одно из последних телевизионных появлений певицы состоялось в его программе в 2025 году.

«Сегодня пришла печальная весть — не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет. Заслуженная артистка России, лауреат «Песни года» и международных конкурсов, она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей. <...> Царствие небесное. Легенда», — написал Малахов.

Причины смерти артистки пока не раскрываются. В её репертуаре были русские народные песни («Травушка-муравушка», «Утушка луговая»), романсы («Две гитары», «Ямщик, не гони лошадей»), а также произведения А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных авторов.

