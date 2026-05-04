Умер актёр Валерий Филонов, сыгравший в «Бандитском Петербурге»

В воскресенье, 3 мая, на 86-м году жизни скончался актёр театра и кино Валерий Филонов. О его смерти сообщил коллега Леонид Максимов в социальных сетях.

«Сегодня не стало Валерия Вальтеровича Филонова. Мой крестный «театральный папа». С него у меня когда-то всё началось...» — написал Максимов.

Как выяснилось, артист давно боролся с тяжёлой болезнью. Сердце ветерана остановилось прямо во время операции в больнице.

«Он давно болел, состояние усугубилось со смертью супруги, потом любимая кошка умерла от старости. Вызвали неотложку, увезли в реанимацию. Во время операции не выдержало сердце», — пояснили в окружении Филонова.

Валерий Вальтерович родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде. В кино дебютировал в 1973-м. За свою карьеру он сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по картинам «Дожить до рассвета», «Приключения принца Флоризеля», «Хрусталёв, машину!», а также по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила» и «Бандитский Петербург».

