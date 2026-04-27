Цискаридзе потрясён работой Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова

Работа Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова вызывает огромное уважение, заявил народный артист России Николай Цискаридзе. Под руководством коллеги он исполнил роль короля Людовика XIV в спектакле «Кабала святош». По признанию звезды, это сотрудничество стало для него настоящим открытием.

Цискаридзе подчеркнул, что ни разу не ощутил в этом театре и тени негатива, напротив, его окружила атмосфера всеобщей поддержки, искренней любви и взаимного уважения, чего он даже не ожидал. Именно это, по мнению артиста, и есть главная заслуга нынешнего руководителя учреждения культуры.

«Я потрясён фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — заявил собеседник kp.ru.

Напомним, перед дебютом в МХТ Николай Цискаридзе взял псевдоним. Он вышел на сцену под псевдонимом Максим Николаев. Первой ролью звезды на драматической сцене стал персонаж из спектакля Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Он сыграл короля Франции Людовика XIV.