«Я совершенно другой человек»: Николай Цискаридзе взял псевдоним и будет под ним выступать

Артист балета Николай Цискаридзе готовится к дебюту в Московском Художественном театре. Пресс-служба театра сообщила, что он выйдет на сцену под псевдонимом Максим Николаев. Артист сам озвучил это на пресс-конференции.

Первой ролью Цискаридзе на драматической сцене станет персонаж из спектакля Юрия Квятковского по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Николай сыграет короля Франции Людовика XIV.

«Я привык мыслить так, что Николай Цискаридзе — это лишь медийное лицо, подтянутый человек, который уверенно шагает по жизни. В балете он всегда в трико и всегда главный герой. А я, по своей сути, совершенно другой человек. На драматической сцене я начинаю всё с нуля», — объяснил артист.

Цискаридзе добавил, что не считает себя вправе выступать среди драматических артистов под своим именем, ведь это имя уже имеет свои достижения.