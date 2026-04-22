Путин вручил ордена и медали российским боксёрам — победителям мировых первенств

В Кремле состоялась торжественная церемония, в ходе которой Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам, одержавшим победу на мировых первенствах по боксу. Президент поздравил чемпионов, чьи заслуги были отмечены государственными наградами накануне соответствующим указом.

Путин поздравил в Кремле российских чемпионов мира по боксу. Фото © Life.ru

Также, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были отмечены заслуги ряда выдающихся спортсменов и деятелей спортивной сферы. Среди награждённых – боец смешанных единоборств Петр Ян, профессиональный боксер Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, а также боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.