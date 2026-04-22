Путин назвал позорным поведение прежнего руководства МОК

Президент России Владимир Путин высказался о работе Международного олимпийского комитета. Он выразил надежду на изменения после обновления руководства организации. По его словам, новый состав МОК должен как можно скорее преодолеть проблемы, оставшиеся от предыдущего руководства.

«Надеюсь, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжёлое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», — заявил Путин во время вручения госнаград спортсменам и представителям Федерации бокса России.

Глава государства также отметил, что такие изменения важны для восстановления принципов справедливости и равных условий в мировом спортивном движении.

Ранее Владимир Путин заявил, что отечественные спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. По его словам, это происходит уверенно и с достойными результатами.