«Он простой мужик»: паралимпиец Голубков рассказал о встрече с Путиным и обещании президента

Российский паралимпийский чемпион Иван Голубков поделился деталями общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал об этом в проекте Иды Галич «Герои». По словам спортсмена, встреча стала для него уже третьей. Во время разговора он поднял личный вопрос, связанный с покупкой автомобиля.

«Я с ним [Владимиром Путиным] виделся уже. Это третий раз был. Он простой мужик. Сказал, что выполнит всё, что я попросил <...> Так получилось, что я купил машину у одного непорядочного человека. А машина нормально так стоит», — рассказал Голубков.

Напомним, Иван Голубков принёс России золото на Паралимпиаде, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км сидя. Победу он посвятил России и президенту страны Владимиру Путину. После этого атлет принёс сборной ещё одно золото в гонке на 20 км в положении сидя. Российский лидер уже пообщался с паралимпийцами в Кремле. Голубков признался, что навсегда запомнит встречу с президентом.