Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 01:01

Пётр Ян и Мурат Гассиев получили ордена «За заслуги перед Отечеством»

Пётр Ян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petr_yan

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов. Боец ММА Пётр Ян и боксёр Мурат Гассиев получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды присуждены за вклад в развитие физической культуры и спорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В списке награждённых также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и ещё десяток боксёров, включая Нуне Асатрян, Шарабутдина Атаева и других. Действующий чемпион WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов удостоен ордена Дружбы.

Русский феномен: кто из наших спортсменов заставил мир аплодировать в 2025 году
Русский феномен: кто из наших спортсменов заставил мир аплодировать в 2025 году

Ранее актёр Олег Меньшиков и народный артист России, композитор Максим Дунаевский были отмечены орденами «За заслуги в культуре и искусстве» и «За заслуги перед Отечеством IV степени». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Единоборства (UFC, бокс, MMA)
  • Пётр Ян
  • Мурат Гассиев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar