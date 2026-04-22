Путин наградил орденами Олега Меньшикова и Максима Дунаевского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Меньшикова. Худрук театра имени Ермоловой получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» был награждён композитор и народный артист России Максим Дунаевский. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Артисты внесли вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу в театральной сфере, указано в документе о награждении.

Олег Евгеньевич Меньшиков — актёр театра и кино, режиссёр. В 2012 году он стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. С 2013 года Меньшиков также занимал должность директора театра. В августе 2021 года он ушёл с поста директора, но остался худруком. В 2026 году Театр Ермоловой отмечает 100-летие со дня основания.

Максим Исаакович Дунаевский — советский и российский композитор, пианист. В 2006 году получил звание народного артиста России. С 2015 года является художественным руководителем и председателем художественного совета Московской областной филармонии с 2015 года. С 2021 года — президент российской национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра».

Ранее художник Никас Сафронов получил орден Александра Невского. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Награду вручили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.