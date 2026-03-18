«Какая-то ахинея»: Олег Меньшиков раскритиковал получившие «Оскар-2026» фильмы

Народный артист России Олег Меньшиков, имеющий непосредственное отношение к «Оскару» (он сыграл в «Утомленных солнцем», получивших премию в 1994 году), эмоционально высказался об итогах нынешней церемонии. В этом году главными триумфаторами стали «Битва за битву» (шесть наград) и «Грешники» (четыре статуэтки), однако мэтр остался крайне недоволен выбором академиков.

«Битва за битву»: не комедия и не трагедия

Меньшиков усомнился в выдающихся качествах фильма-рекордсмена. По его мнению, лента, номинированная на «Золотой глобус» как комедия или мюзикл, в российском прокате воспринимается иначе.

«Хороший фильм. Выдающийся? Нет. Я думаю, через год-два мы забудем даже название этого фильма. Знаете, на премию «Золотой глобус» он был номинирован в категории «Музыкальный фильм или комедия». Я, конечно, понимаю, что наш отечественный дубляж и перевод могут из любой комедии сделать трагедию и наоборот. Но чтобы до такой степени», — отметил Меньшиков в беседе с Voice.

«Грешники»: ахинея, претендующая на глубокомыслие

Особо досталось от Меньшикова вампирскому хоррору «Грешники» с Майклом Б. Джорданом (он получил приз за лучшую мужскую роль). Актёр назвал картину бессмыслицей.

«Для меня это, прости Господи, просто какая-то ахинея. И причём, как любая ахинея, претендующая на глубокомыслие», — заявил Олег Евгеньевич.

Заодно Меньшиков прошёлся по Тимоти Шаламе, который считался одним из фаворитов, но остался без награды. По мнению артиста, это закономерно.

Что похвалил Меньшиков?

Единственным светлым пятном церемонии для Олега Евгеньевича стала норвежская драма «Сентиментальная ценность», победившая в номинации «Лучший международный фильм». Актёр назвал картину «роскошью» в современном мире и дал зрителям совет, как правильно её смотреть.

«В наш век скорости, уничтожения человеческого отношения, нежелания просто сесть, поговорить друг с другом глаза в глаза — это такая роскошь позволить себе снять такой спокойный мудрый, продуманный во всех деталях фильм. Я вас очень прошу, не смотрите его, придя с работы, когда вы раздражены и устали. Отдохните, погуляйте, придите домой, налейте бокал вина – и проведите два часа спокойно за просмотром этого фильма», — призвал Меньшиков.

Актрису Джесси Бакли, получившую «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Хамнет», Меньшиков похвалил, назвав награду заслуженной, однако саму ленту охарактеризовал как «очень среднюю».

Ранее народный артист России Николай Бурляев, известный по фильмам «Иваново детство», «Служили два товарища», «Военно-полевой роман» и «Адмиралъ», резко высказался о премии «Оскар». По мнению актёра и режиссёра, получать эту награду в наши дни стало неприлично. Бурляев признался, что давно не следит за церемонией, и заявил: если бы его фильм выдвинули на премию, он бы отказался от участия.