16 марта, 14:12

«Жёлтая болванка»: Бурляев жёстко высказался об «Оскаре»

Звезда «Иванова детства» Николай Бурляев назвал получение «Оскара» неприличным

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Народный артист России Николай Бурляев, известный по фильмам «Иваново детство», «Служили два товарища», «Военно-полевой роман», «Адмиралъ», резко высказался о премии «Оскар». В беседе с ТАСС он заявил, что считает получение этой награды уже неприличным.

По словам актера и режиссера, он давно не следит за церемонией. Более того, если бы его фильм выдвинули на премию, он бы отказался от участия.

«Оскар» я не смотрю уже давно. Если бы меня представили с каким-то фильмом, я бы отказался участвовать в этой ярмарке тщеславия, организации, которая предала все христианские ценности», — сказал Бурляев.

Он также назвал статуэтку обесцененной.

«По-прежнему все жаждут получить эту «желтую болванку», обесцененную абсолютно и которую получать-то уже неприлично», — добавил артист.

98-я церемония вручения «Оскара» прошла в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе. Среди номинантов был и российский аниматор Константин Бронзит с мультфильмом «Три сестры», однако награду в его категории получила канадская картина, а лучшим фильмом года признана картина «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона.

Марина Фещенко
