16 марта, 12:54

BadComedian подвёл итоги «Оскара» всего одним словом — и это звучит как приговор

Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Известный кинокритик и видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с Life.ru подвёл итоги прошедшей церемонии вручения премии «Оскар». По его мнению, престиж главной кинопремии мира давно упал, однако конкретно этот год не стал самым провальным.

«Оскар давно скатился. Выборы номинантов и голосования там весьма спорны», — заявил Баженов, отметив, что система голосования в американской киноакадемии давно вызывает вопросы.

По оценке BadComedian, многие голосующие зачастую даже не смотрят номинированные фильмы полностью, а включают их без звука, чтобы формально выполнить условия. Решающую роль играет не качество картин, а масштаб промокампаний и личные связи внутри «комьюнити». Несмотря на системные проблемы, церемония этого года, по мнению Баженова, прошла «нормально». Он признал, что список лауреатов не вызвал сильного возмущения, отчасти потому, что в принципе становится всё меньше действительно достойных фильмов.

Особое внимание критик уделил ситуации вокруг Тимоти Шаламе. По мнению Баженова, актёр заслуживал награды за лучшую мужскую роль, однако проиграл из-за «токсичного фона», который сам же вокруг себя и создал. Баженов сомневается, что академия захочет что-то менять в своей системе: сложившийся порядок, при котором члены голосуют «за своих», устраивает всех участников процесса.

«Нормально, одним словом», — сказал кинокритик.

«Верни усы Паскалю!» Фанаты высмеяли Ди Каприо за новый образ на «Оскаре»

Кроме того, на церемонии «Оскар-2026» произошло историческое событие: впервые в истории премии статуэтку за лучшую операторскую работу получила женщина. Обладательницей награды стала Отем Дюральд Аркапоу, работавшая над мистическим хоррором Райана Куглера «Грешники». Аркапоу вошла в историю как четвёртая женщина, номинированная в этой категории, и первая, кому удалось одержать победу. А почётная статуэтка «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» досталась американскому актёру Майклу Б. Джордану тоже за фильм «Грешники».

Екатерина Хмелева
