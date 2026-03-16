«Оскар» за операторскую работу впервые в истории получила женщина

Впервые в истории церемонии вручения премии «Оскар» статуэтку за лучшую операторскую работу впервые получила женщина. Ею стала Отем Дюральд Аркапоу, работавшая над мистическим фолк-хоррором Райана Куглера «Грешники». Она стала четвёртой женщиной, номинированной в этой категории, и первой, кто удостоился желанной награды.

Для Дюральд эта номинация стала дебютной в карьере. Ранее она работала над фильмами «Пало-Альто», «Мейнстрим» и «Шоугерл» режиссёра Джии Копполы, а также над блокбастером «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Кроме того, в её портфолио — видеоработы для Рианны, Жанель Моне, Jonas Brothers, Arcade Fire и Haim.

«Грешники» стали абсолютным рекордсменом по числу номинаций — картина была представлена в 16 категориях. В итоге лента завоевала четыре «Оскара»: за лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку, лучшую операторскую работу и лучшую главную мужскую роль.

Ранее стало известно, что почётная статуэтка «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» досталась американскому актёру Майклу Б. Джордану. Высокой награды он удостоен за работу в фильме «Грешники». Лучшей актрисой академики признали Джесси Бакли, исполнившую главную роль в драме «Хамнет». Этот фильм уже был отмечен двумя «Золотыми глобусами», а сама Бакли была признана лучшей актрисой в драматическом жанре.