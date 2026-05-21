21 мая, 14:41

Путин наградил космонавта Горбунова звездой Героя России

Александр Горбунов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент России Владимир Путин наградил в Кремле космонавта Александра Горбунова, которому в феврале было присвоено звание Героя России. Об этом стало известно во время церемонии вручения государственных наград.

Горбунов получил золотую звезду Героя России из рук главы государства. Космонавту-испытателю отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина также присвоено почётное звание «лётчик-космонавт Российской Федерации».

В февральском указе говорилось, что Горбунов удостоен званий «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа Международной космической станции». Горбунов входил в экипаж миссии Crew-9 с сентября 2024 года по март 2025 года.

Путин вручил ордена и медали российским боксёрам — победителям мировых первенств

Напомним, ранее Владимир Путин вручил государственные награды деятелям культуры, искусства и медиасферы, а также военнослужащим — участникам СВО. Юрий Антонов и Надежда Бабкина были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Руководитель Цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный получил орден IV степени, а Константин Эрнст — орден «За доблестный труд».

Александра Мышляева
