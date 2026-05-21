«Сделал, как должен был»: Получивший звезду Героя сына генерал раскрыл, о чём говорил с Путиным

Командующий 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, получивший в Кремле звезду Героя России своего погибшего на СВО сына, раскрыл детали беседы с президентом Владимиром Путиным. По словам офицера, российский лидер интересовался у него наличием каких либо потребностей.

«Спросил, как дела, чего бы я хотел. Продолжать служить Родине. Я правильно воспитывал сына. Всё, что он сделал — он сделал так, как он должен был это сделать. Согласно тому кодексу семейному, который у нас принят», — сказал он в беседе с ИС «Вести».