Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 17:56

«Сделал, как должен был»: Получивший звезду Героя сына генерал раскрыл, о чём говорил с Путиным

Генерал Марзоев раскрыл, что Путин спрашивал у него после церемонии в Кремле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Командующий 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, получивший в Кремле звезду Героя России своего погибшего на СВО сына, раскрыл детали беседы с президентом Владимиром Путиным. По словам офицера, российский лидер интересовался у него наличием каких либо потребностей.

«Спросил, как дела, чего бы я хотел. Продолжать служить Родине. Я правильно воспитывал сына. Всё, что он сделал — он сделал так, как он должен был это сделать. Согласно тому кодексу семейному, который у нас принят», — сказал он в беседе с ИС «Вести».

Герой России взял «Золотую Звезду» из рук Путина и рассказал о трёх Матерях
Напомним, после церемонии вручения государственных наград в Кремле Владимир Путин пообщался с генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым и его супругой Маргаритой — родителями Героя России, гвардии лейтенанта Василия Марзоева, погибшего в зоне проведения СВО. Они получили от президента золотую звезду сына.

Матвей Константинов
