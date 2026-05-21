«Сделал, как должен был»: Получивший звезду Героя сына генерал раскрыл, о чём говорил с Путиным
Генерал Марзоев раскрыл, что Путин спрашивал у него после церемонии в Кремле
Владимир Путин.
Командующий 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, получивший в Кремле звезду Героя России своего погибшего на СВО сына, раскрыл детали беседы с президентом Владимиром Путиным. По словам офицера, российский лидер интересовался у него наличием каких либо потребностей.
«Спросил, как дела, чего бы я хотел. Продолжать служить Родине. Я правильно воспитывал сына. Всё, что он сделал — он сделал так, как он должен был это сделать. Согласно тому кодексу семейному, который у нас принят», — сказал он в беседе с ИС «Вести».
Напомним, после церемонии вручения государственных наград в Кремле Владимир Путин пообщался с генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым и его супругой Маргаритой — родителями Героя России, гвардии лейтенанта Василия Марзоева, погибшего в зоне проведения СВО. Они получили от президента золотую звезду сына.
