Путин пообщался с генералом Марзоевым, получившим звезду Героя погибшего сына

Президент России Владимир Путин в Кремле пообщался с родителями Героя России гвардии лейтенанта Василия Марзоева — командующим 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым с супругой Маргаритой. Глава государства передал им золотую звезду сына и кратко побеедовал.

Василий Марзоев погиб на Запорожском направлении. Он служил командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Звание Героя России присуждено офицеру посмертно.

Напомним, в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Разных званий и орденов удостоились военнослужащие, космонавты и деятели культуры. Владимир Путин пообщался с поощраемыми за бокалом шампанского.