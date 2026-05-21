Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 15:09

Путин пообщался с генералом Марзоевым, получившим звезду Героя погибшего сына

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в Кремле пообщался с родителями Героя России гвардии лейтенанта Василия Марзоева — командующим 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым с супругой Маргаритой. Глава государства передал им золотую звезду сына и кратко побеедовал.

Василий Марзоев погиб на Запорожском направлении. Он служил командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии. Звание Героя России присуждено офицеру посмертно.

Герой России взял «Золотую Звезду» из рук Путина и рассказал о трёх Матерях
Герой России взял «Золотую Звезду» из рук Путина и рассказал о трёх Матерях

Напомним, в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Разных званий и орденов удостоились военнослужащие, космонавты и деятели культуры. Владимир Путин пообщался с поощраемыми за бокалом шампанского.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar