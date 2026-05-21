Герой России взял «Золотую Звезду» из рук Путина и рассказал о трёх Матерях

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Минобороны России Ивану Берестовскому. Военнослужащий, получив высокую награду произнёс короткую, но пронзительную речь.

«Переполняет чувство гордости за свою родину и за своих сослуживцев, с которыми плечом к плечу выполняли поставленные боевые задачи. Я благодарю за высокую оценку моих действий и действий моего подразделения», — сказал Берестовский.

Он также поделился философским пониманием воинского долга, заметив, что у настоящего воина три Матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и та, что родила ему детей.

Также Путин наградил во время церемонии в Кремле космонавта Александра Горбунова. В феврале ему присвоили звание Героя России, а теперь глава государства вручил ему золотую звезду. Кроме того, Горбунову присвоили почётное звание «лётчик-космонавт Российской Федерации». Он — космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. А Константин Эрнст, Юрий Антонов и Надежда Бабкина получили от президента ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду вручили и руководителю цирка Аскольду Запашному.