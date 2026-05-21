Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:46

«Служение объединяет‎»: Путин при вручении госнаград нашёл у героев СВО и артистов нечто общее

Путин нашёл у лауреатов госнаград в Кремле нечто общее — служение Родине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тех, кто добивается успеха в карьере, отличает не только личный интерес, но и служение родной стране, обществу и людям. Об этом на церемонии вручения госнаград в Кремле 21 мая сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, это объединяет всех, кто состоялся в профессии, будь то артисты, военные, журналисты, космонавты и т.д. Путин поблагодарил каждого, кто в Екатерининском зале Кремля, и отдельно отметил Героев Труда России.

«Служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. В этом зале — целая плеяда созидателей, тружеников, мастеров. Благодарю каждого из вас и отдельно хочу отметить Героев Труда», — обратился к собравшимся глава государства.

Путин: Достижения современников будут служить потомкам ещё многие десятилетия
Путин: Достижения современников будут служить потомкам ещё многие десятилетия

Напомним, Владимир Путин начал вручать государственные награды в Кремле. Среди лауреатов — участники СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar