«Служение объединяет‎»: Путин при вручении госнаград нашёл у героев СВО и артистов нечто общее

Тех, кто добивается успеха в карьере, отличает не только личный интерес, но и служение родной стране, обществу и людям. Об этом на церемонии вручения госнаград в Кремле 21 мая сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, это объединяет всех, кто состоялся в профессии, будь то артисты, военные, журналисты, космонавты и т.д. Путин поблагодарил каждого, кто в Екатерининском зале Кремля, и отдельно отметил Героев Труда России.

«Служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. В этом зале — целая плеяда созидателей, тружеников, мастеров. Благодарю каждого из вас и отдельно хочу отметить Героев Труда», — обратился к собравшимся глава государства.

Напомним, Владимир Путин начал вручать государственные награды в Кремле. Среди лауреатов — участники СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.