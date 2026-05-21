Путин: Достижения современников будут служить потомкам ещё многие десятилетия

Достижения и прорывы, которых сегодня добивается наша страна, будут служить ещё многие десятилетия — в том числе нашим потомкам. Об этом заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле президент Владимир Путин.

«Достижения и прорывы, которые наши современники совершают в самых разных сферах, эти успехи напрямую влияют на развитие страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам, ещё многие-многие десятилетия», — сказал глава государства.

Сегодня Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Среди награждённых — герои СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Также награды получат Герой России, подполковник Иван Берестовский, зампред правительства ДНР Илья Емельянов и другие.