Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:52

Путин побеседовал с лауреатами госнаград в Кремле за бокалом шампанского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с награждёнными героями СВО, деятелями культуры и журналистами в неформальной обстановке за бокалом шампанского.

В ходе мероприятия государственные награды получили военнослужащие — участники специальной военной операции, а также представители культуры и медиасферы: народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

После завершения официальной части церемонии глава государства в неформальном формате пообщался с лауреатами и поздравил их с полученными наградами.

Путин наградил космонавта Горбунова звездой Героя России
Путин наградил космонавта Горбунова звездой Героя России

Ранее Life.ru рассказывал, что государственные награды получили Константин Эрнст, Юрий Антонов и Надежда Бабкина. Все они удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Надежда Бабкина
  • Юрий Антонов
  • Константин Эрнст
  • Аскольд Запашный
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar