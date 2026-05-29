«Ржавого спасло пробитое колесо»: Боец СВО чудом выжил после атаки дрона ВСУ

Российский боец с позывным Ржавый рассказал RT, как его спасло пробитое колесо машины. Он заезжал на позицию на «Ниве», но проколол колесо и не мог ехать дальше.

Машину накрыли маскировочной сетью, но FPV-дрон противника заметил её и отработал. Однако внутри уже никого не было — бойцы успели выгрузить всё оборудование.

«Это был первый заезд на позицию, и сразу я понял, что это всё не шутки, действовать надо аккуратно», — заключил военнослужащий.

