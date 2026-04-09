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Опубликовано 9 апреля, 07:53

Спас троих раненых бойцов и лишился дома: житель Красноармейска рассказал об атаке ВСУ

Житель Красноармейска заявил, что ВСУ пытались убить его за помощь бойцам РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Житель Красноармейска рассказал ТАСС, что ВСУ пытались убить его после того, как он помог троим тяжелораненым российским военнослужащим.

По его словам, на дом сбросили шесть мин с гексакоптера. Мужчина утверждает, что взорвались только две, а остальные сначала не сработали.

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Он рассказал, что к тому моменту раненых уже успели эвакуировать, а сам он спустился в подвал. Как утверждает собеседник агентства, именно это и спасло ему жизнь.

Позже, по его версии, над домом пролетел еще один дрон, после чего произошел взрыв. После этого здание полностью обрушилось.

Мужчина считает, что его дом стал целью из-за помощи российским военным. По его словам, туда раньше приходили бойцы, и точка могла быть замечена с воздуха.

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О том, что этот житель Красноармейска спас троих тяжелораненых военнослужащих, сообщалось еще в феврале. Тогда он рассказывал, что нашел рацию на месте боя, связался с эвакуационной группой и помог вывести раненых, одного из которых пришлось трое суток откапывать неподалеку от позиций ВСУ.

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Марина Фещенко
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