Спас троих раненых бойцов и лишился дома: житель Красноармейска рассказал об атаке ВСУ

Житель Красноармейска рассказал ТАСС, что ВСУ пытались убить его после того, как он помог троим тяжелораненым российским военнослужащим.

По его словам, на дом сбросили шесть мин с гексакоптера. Мужчина утверждает, что взорвались только две, а остальные сначала не сработали.

Он рассказал, что к тому моменту раненых уже успели эвакуировать, а сам он спустился в подвал. Как утверждает собеседник агентства, именно это и спасло ему жизнь.

Позже, по его версии, над домом пролетел еще один дрон, после чего произошел взрыв. После этого здание полностью обрушилось.

Мужчина считает, что его дом стал целью из-за помощи российским военным. По его словам, туда раньше приходили бойцы, и точка могла быть замечена с воздуха.