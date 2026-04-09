Россия и Украина обменяются телами погибших военных
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Сегодня, 9 апреля, ожидается очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции.
По его словам, процедура может состояться в ближайшее время. Подробности о количестве передаваемых тел пока не раскрываются.
В предыдущий раз обмен прошёл в конце февраля. Тогда российская сторона передала Украине 1000 тел, а получила 35. А до этого, 30 января, Киев получил ещё 1000 тел, тогда как Москве передали 38. Параллельно стороны продолжают работу и по обмену военнопленными. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что ведётся подготовка к новому этапу, который планируется провести до Пасхи.
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