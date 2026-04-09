Россия и Украина обменяются телами погибших военных

Сегодня, 9 апреля, ожидается очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции.

По его словам, процедура может состояться в ближайшее время. Подробности о количестве передаваемых тел пока не раскрываются.