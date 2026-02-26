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Опубликовано 26 февраля, 09:00

Россия и Украина сегодня проведут обмен телами погибших военных

Обложка © Telegram / Kotsnews

Обложка © Telegram / Kotsnews

Россия и Украина проведут сегодня очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его словам, с российской стороны обмен проводит Минобороны. Предыдущий обмен состоялся 29 января — тогда Украина получила 1 тыс. тел, Россия — 38.

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Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. С каждой стороны было передано по 152 пленных и по пять раненых — всего 157 человек. Помощник президента РФ Владимир Мединский тогда заявил, что Киев принял в том числе солдат, которых ранее отказывался забирать.

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Юрий Лысенко
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