Россия и Украина сегодня проведут обмен телами погибших военных
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Россия и Украина проведут сегодня очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, с российской стороны обмен проводит Минобороны. Предыдущий обмен состоялся 29 января — тогда Украина получила 1 тыс. тел, Россия — 38.
Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. С каждой стороны было передано по 152 пленных и по пять раненых — всего 157 человек. Помощник президента РФ Владимир Мединский тогда заявил, что Киев принял в том числе солдат, которых ранее отказывался забирать.
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