Россия и Украина сегодня проведут обмен телами погибших военных

Россия и Украина проведут сегодня очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля. С каждой стороны было передано по 152 пленных и по пять раненых — всего 157 человек. Помощник президента РФ Владимир Мединский тогда заявил, что Киев принял в том числе солдат, которых ранее отказывался забирать.