Украина удерживает 10 мирных жителей Курской области, соглашаясь обменять их лишь на тех, кто совершал теракты на территории России. Такой обмен будет неравнозначным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с Life.ru.

Украина желает обменять курян на украинцев, совершавших теракты. Видео © Life.ru

Москалькова также заявила, что в российских пунктах временного размещения находятся граждане Украины, которые добровольно не желают возвращаться на родину. Им обеспечено трёхразовое питание и все необходимые условия проживания. По её словам, российская сторона активно работает над освобождением своих захваченных Киевом граждан, но там выдвигают неприемлемые условия. Украина готова обменять этих жителей Курской области лишь на тех украинцев, которые совершали теракты в РФ.

«Украинская сторона выдвигает в качестве условий такой же обмен на тех гражданских людей, которые считают, что являются равнозначными. Речь идёт о гражданах Украины, которые были задержаны за пособничество террористам и неонацистам», — сказала она.

Москалькова отметила, что вопросами военнопленных занимается Минобороны. Она выразила надежду, что переговоры стамбульского и женевского форматов продолжатся конкретными результатами.