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Опубликовано 6 февраля, 15:33

Возвращённых с Украины курян в Сумах кормили только «вонючей тушенкой» и гречкой

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Жители Курской области, которые были возвращены с территории Незалежной, рассказали о тяжёлых условиях в украинском пункте временного размещения. По их словам, еда там была крайне скудной и плохого качества. Как сообщила одна из возвращённых, Валентина Сосновская, их почти всё время кормили гречкой и тушёнкой сомнительного качества.

«Есть было невыносимо, но куда деваться», — приводит её слова ТАСС. Другой житель, Александр Ткачёв, добавил, что они жили в здании бывшей больницы в Сумах и тоже питались в основном гречкой, рисом и фасолью.

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Напомним, во время обмена стороны передали друг другу по 157 военнопленных. Вместе с российскими военнослужащими на родину вернулись трое мирных жителей из Курской области.

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Александра Мышляева
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