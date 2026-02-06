Жители Курской области, которые были возвращены с территории Незалежной, рассказали о тяжёлых условиях в украинском пункте временного размещения. По их словам, еда там была крайне скудной и плохого качества. Как сообщила одна из возвращённых, Валентина Сосновская, их почти всё время кормили гречкой и тушёнкой сомнительного качества.

«Есть было невыносимо, но куда деваться», — приводит её слова ТАСС. Другой житель, Александр Ткачёв, добавил, что они жили в здании бывшей больницы в Сумах и тоже питались в основном гречкой, рисом и фасолью.

Напомним, во время обмена стороны передали друг другу по 157 военнопленных. Вместе с российскими военнослужащими на родину вернулись трое мирных жителей из Курской области.