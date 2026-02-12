Москалькова обратилась в ООН из‑за удержания 10 курян на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила официальное обращение верховному комиссару ООН по правам человека. Причина — продолжающееся, по её данным, удержание на Украине десяти жителей Курской области.

«Направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о том, что продолжает ещё 10 человек удерживаться на Украине абсолютно необоснованно в нарушение женевских конвенций, и не теряю надежду на реакцию со стороны и международного сообщества, и здравомыслящих людей на Украине, от которых зависит решение этого вопроса», — сказала она журналистам.

Омбудсмен подчеркнула, что нахождение граждан под стражей не имеет никаких правовых оснований и прямо противоречит международным нормам. Москва ждёт реакции от ООН и от тех, кто реально может повлиять на освобождение людей.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала в Госдуме, что российские военные возвращаются из украинского плена в плохой одежде. По её словам, нашим бойцам сразу же помогают одеться. Омбудсмен также поблагодарила Белоруссию за помощь — страна предоставила помещения, еду и медицинскую поддержку.