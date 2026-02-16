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Опубликовано 16 февраля, 17:41

Москалькова: Вопрос возвращения курян обсудят на переговорах в Женеве

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что вопрос возвращения десяти жителей Курской области находится в повестке трёхсторонних переговоров России, Украины и США. Речь идёт о жителях Суджанского района, которые, по словам омбудсмена, продолжают удерживаться на территории Украины — в городе Сумы.

«К сожалению, десять жителей Курской области Суджанского района продолжают удерживаться на территории Украины в Сумах, и сегодняшние переговоры… трехсторонние российские, украинские и американские в повестке имеют и этот вопрос», — заявила Москалькова.

Москалькова заявила, что Украина возвращает пленных в «бог знает какой одежде»
Москалькова заявила, что Украина возвращает пленных в «бог знает какой одежде»

Ранее Москалькова обратилась в ООН из‑за удержания 10 курян на Украине. Омбудсмен подчеркнула, что нахождение граждан под стражей не имеет никаких правовых оснований и прямо противоречит международным нормам.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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