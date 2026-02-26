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Регион
Опубликовано 26 февраля, 09:03

Россия передала Украине тела 1000 погибших военных

Обложка © Telegram/Владимир Мединский

Обложка © Telegram/Владимир Мединский

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — сообщил Мединский.

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О том, что Россия и Украина проведут сегодня очередной обмен телами погибших военных, ранее сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. А предыдущий обмен состоялся 29 января — тогда Украина получила 1 тыс. тел, Россия — 38.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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