Россия передала Украине тела 1000 погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

О том, что Россия и Украина проведут сегодня очередной обмен телами погибших военных, ранее сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. А предыдущий обмен состоялся 29 января — тогда Украина получила 1 тыс. тел, Россия — 38.