Россия передала Украине тела 1000 погибших военных
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Россия и Украина обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — сообщил Мединский.
О том, что Россия и Украина проведут сегодня очередной обмен телами погибших военных, ранее сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. А предыдущий обмен состоялся 29 января — тогда Украина получила 1 тыс. тел, Россия — 38.
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