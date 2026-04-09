«Герани» атаковали два судна с оружием для ВСУ в порту под Одессой

В порту Измаила Одесской области сняли на видео атаку беспилотников «Герань» по причальной инфраструктуре и находившимся там судам с оружием для ВСУ. Кадры публикуют украинские СМИ.

В порту Измаила Одесской области зафиксирована атака беспилотников. Видео © Думская

Судя по появившимся видеозаписям, один из дронов резко снизился и атаковал сухогруз. Попытки сбить аппарат стрелковым оружием результата не дали — после попадания произошёл взрыв, на борту вспыхнул пожар.

По предварительной информации, в момент удара в акватории находились два судна, прибывшие из Европы с военными грузами для украинских подразделений. Одно из них уже разгружалось: часть техники была перемещена на причал, но оставалась в пределах портовой зоны.

Второе судно ожидало своей очереди у причальных сооружений. Сообщается, что на его борту находились беспилотники зарубежного производства. В результате атаки повреждения получили оба корабля. Также отмечается поражение объекта пограничной службы на территории порта. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.