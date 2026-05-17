Чудо Божье на линии фронта: Нательный крестик принял пулю вместо бойца

Нательный крестик спас жизнь российскому военнослужащему во время штурма в районе Котлино в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира роты группировки войск «Центр» Евгений Уваров.

По словам бойца, 24 января его подразделение штурмовало район шахты, где находились позиции ВСУ. В какой-то момент у Уварова закончился боекомплект, и он отправился за пополнением к сослуживцам. По дороге военный случайно оказался у насосной станции. Позже выяснилось, что там скрывались двое украинских военнослужащих, о которых российские бойцы не знали.

Уваров рассказал, что первая пуля попала ему в кисть, вторая — в локоть, а ещё одна прошла над плитой бронежилета и ударила в крестик. Именно он, по словам военнослужащего, спас ему жизнь.

После ранения боец сумел выбраться из здания, оказал себе первую помощь и добрался до своих позиций. Крестик после попадания был полностью разрушен, а сама пуля теперь хранится у него дома. Во время следующего отпуска Уваров планирует сделать из неё новый крестик.

В зоне спецоперации происходят случаи, которые трудно объяснить только логикой и законами физики, но именно они спасают жизни бойцов. Один из российских блиндажей атаковал тяжёлый украинский дрон «Баба-яга». Такой беспилотник способен последовательно сбрасывать миномётные мины. Первая мина серьёзно повредила половину укрытия, однако российские военнослужащие в этот момент находились в другом углу блиндажа и остались живы. Следующая мина по неизвестной причине не сдетонировала. Благодаря этому бойцам удалось избежать новых потерь после удара.