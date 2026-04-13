Чудо в блиндаже: Мина ВСУ воткнулась в шеврон со Спасом и не взорвалась
В зоне специальной военной операции порой происходят события, которые трудно объяснить с точки зрения логики и физики, но они реально спасают жизни, рассказал военный священник 1-й гвардейской Славянской мотострелковой бригады отец Максим (Яшин).
По его словам, блиндаж ВС РФ бомбили с тяжёлого дрона «Баба-Яга», который сбрасывает миномётные мины последовательно. Первая мина разворотила половину укрытия, но наши бойцы находились в другом углу и выжили. Вторая мина почему-то не сдетонировала.
Утром бойцы пришли на разбитую позицию собирать вещи и увидели картину, от которой у многих побежали мурашки, добавил отец Максим. Он подчеркнул, что произошедшее можно считать настоящим чудом.
«Мина носиком с детонатором воткнулась в шеврон со Спасом и не сработала», — отметил собеседник kp.ru.
Ранее российский боец с почти оторванной рукой перенёс операцию без наркоза после атаки FPV-дрона. Военный находился на позиции, когда произошёл взрыв. После этого он получил серьёзные травмы, а при попытке передвижения произошёл повторный подрыв.
