«Терминатор» из ВС РФ с почти оторванной рукой перенёс операцию без наркоза.

Российский боец с почти оторванной рукой перенёс операцию без наркоза после атаки FPV-дрона. Об этом сообщил Mash на Донбассе.

Видео © Telegram / Mash на Донбассе.

Военный находился на позиции, когда произошёл взрыв. После этого он получил серьёзные травмы, а при попытке передвижения произошёл повторный подрыв. Эвакуировать его удалось примерно через полчаса. К этому моменту у него была практически оторвана кисть и отсутствовала часть стопы.

Несмотря на состояние, он просил врачей сохранить руку. После ослабления жгутов через несколько минут он смог пошевелить пальцами. Медики отметили, что ранее не сталкивались с подобным случаем. Операция прошла успешно, пациент выдержал её без применения наркоза.

Сейчас боец находится в госпитале. По оценкам врачей, функция руки будет полностью восстановлена.

Ранее врачи Ивановского гвардейского соединения ВДВ извлекли из нижней конечности бойца неразорвавшийся фрагмент беспилотника ВСУ. Работа заняла около пяти часов, сапёры помогли обезвредить опасную часть после удаления.